Περιφέρεια Αττικής: Σύμβαση 12,8 εκατ. ευρώ για τον καθαρισμό του Ιλισσού

Το έργο προβλέπει επίσης την ανακατασκευή τριών γεφυρών καθώς και την κατασκευή αναχώματος προστασίας από τη θάλασσα

Ιλισσός

Σύμβαση ύψους 12,8 εκατ. ευρώ πρόκειται να υπογράψει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, για τον καθαρισμό του Ιλισσού ποταμού, έργο που θα συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της Αττικής έναντι πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Το έργο προβλέπει επίσης την ανακατασκευή τριών γεφυρών οι οποίες έχουν παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα παροχετευτικότητας κατά το παρελθόν, καθώς και την κατασκευή αναχώματος προστασίας από τη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νίκος Χαρδαλιάς σύμβαση αντιπλημμυρικά έργα
