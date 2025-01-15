Περιμένουμε το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης και θα πράξουμε αναλόγως, τόνισε ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, δικηγόρος της οικογένειας του 22χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στα Χανιά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο θύτης φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν, τόνισε ο κ. Μαρκογιαννάκης, και συμπλήρωσε για τους συγγενείς του θύματος ότι «τούτη την ώρα το μόνο το οποίο ζουν και βιώνουν είναι τι έφταιξε και ζητούν να μάθουν τι έφταιξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε».

Ακόμα ανέφερε ότι όσον αφορά τον κατηγορούμενο, ο οποίος προσάγεται σήμερα για απολογία στον κύριο ανακριτή Χανίων, η οικογένεια έχει κάνει δήλωση για υποστήριξη της κατηγορίας.

Όπως είπε «έχουμε πάρει αντίγραφο της δικογραφίας και κινούμαστε στα πλαίσια του περιεχομένου αυτής της δικογραφίας.

Βεβαίως, από την ώρα που έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων και επίσης διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από τους αδιάφθορους, εμείς θα περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτό των δύο εξεταστικών επιτροπών και ανάλογα με το αποτέλεσμα το οποίο θα υπάρξει, θα κινηθούμε και εναντίον πιθανότατα άλλων προσώπων για τα οποία θα προκύπτει ότι έχουν ευθύνη για το τραγικό αποτέλεσμα».

Στην ερώτηση αν θα αναζητήσουν ευθύνες και στη συνοδηγότης Πόρσε είπε ότι «δεν αποκλείεται κανένας, διότι όπως προκύπτει είχε δοθεί εντολή να πάρουν το αυτοκίνητο κάποιοι να το πάνε στο σπίτι του κατηγορούμενου οδηγού, πράγμα το οποίο δεν έπραξαν. Βεβαίως οι ίδιοι ισχυρίζονται άλλα πράγματα τα οποία είναι περιεχόμενο της δικογραφίας που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω».

Σε άλλο σημείο ανέφερε «σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε απώλεια της ζωής κάποιου ανθρώπου εξ αιτίας της παράνομης συμπεριφοράς κάποιου άλλου η σκέψη η οποία γίνεται στους οικείους είναι ότι εμείς χάσαμε τον άνθρωπό μας από κει και πέρα τι θα κερδίσουμε ο άνθρωπος αυτός πράγματι θα είναι σε λίγο έξω διότι και η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί και όλες οι άλλες ποινές δεν εκτείονται στην πραγματικότητα στο σύνολό τους. Προβλέπεται από την ποινική δικονομία και από τον ποινικό κώδικα διαδικασία υφ’ όρων απόλυση και μεροκάματα στις φυλακές που μειώνουν την πραγματική έκτιση της ποινής σε διαίτερα υψηλά ποσοστά».

Ειδικότερα αναφερόμενος στην οικογένεια του 22χρονου είπε ότι «με έχει εντυπωσιάσει η μεγαλοψυχία των ανθρώπων και ο πολιτισμός τους, διότι δεν λένε ότι θα εκδικηθούν, θα σκοτώσουν ούτε οτιδήποτε άλλο που σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει εδώ. Κοιτάζουν το νόμο. Πώς θα λειτουργήσει ο νόμος».

«Κοιτάξτε γενικότερα το θέμα της σωστής οδήγησης είναι θέμα παιδείας της κοινωνίας. Εγώ πιστεύω απολύτως ότι η αυστηροποίηση των οποίων ποινικό διατάξεων για όποιας μορφής εγκληματικότητα και να μιλάμε, δεν θα έχει αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα είναι η κουλτούρα της κοινωνίας και πώς η οικογένεια, το σχολείο και γενικότερα η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί έτσι μία τάση νομιμότητας» υπογράμμισε ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Μαρκογιαννάκης.

