Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί τις τελευταίες ημέρες περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο TikTok, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά δαπάνες δήμων και περιφερειών ανά την Ελλάδα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολλούς ως «περίεργες» ή δυσανάλογες σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών.

Στην εκπομπή Weekend Live μίλησε ο προγραμματιστής ΑΙ περιεχομένου, Άγγελος Διαμαντόπουλος, o οποίος δημιούργησε μια εφαρμογή που μπορεί να εντοπίσει «περίεργες δαπάνες» απο δήμους και περιφέρειες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια και σε άλλους δημόσιους φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προβάλλονται, σε δήμο της Δυτικής Ελλάδας δαπανήθηκαν 19.096 ευρώ για την προμήθεια 200 γραβατών και 200 μαντιλιών/φουλαριών, με σκοπό όπως αναφέρεται την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών για επίσημους προσκεκλημένους.

Παράλληλα, σε επίπεδο περιφέρειας, καταγράφεται δαπάνη ύψους 3.840,03 ευρώ για την αγορά 80 ασημένιων εικόνων του Αγίου Παντελεήμονα, επίσης στο πλαίσιο εθιμοτυπίας, ενώ από γραφείο περιφερειάρχη φέρεται να διατέθηκαν 47.200 ευρώ για εκατοντάδες αντίτυπα δύο βιβλίων που προορίζονταν ως δώρα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η σύγκριση δαπανών για γεύματα σε δήμο της Αττικής: για εκδήλωση 150 ατόμων εμφανίζεται κόστος είτε 1.200 ευρώ είτε έως και 15.000 ευρώ, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τα κριτήρια τιμολόγησης και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, σε δήμο της Θεσσαλίας, καταγράφεται δαπάνη 14.880 ευρώ για την προμήθεια 10.000 χάρτινων φαναριών, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «βραδιά των φαναριών».

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε ο προγραμματιστής μιλώντας στην εκπομπή Weekend Live:

Πηγή: skai.gr

