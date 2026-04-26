Συναγερμός προκλήθηκε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής (26/04/2026), όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο κοντά στο ΣΕΦ, στο Νέο Φάληρο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αιφνίδια λόγω μηχανικής βλάβης, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο για να περιορίσουν τη φωτιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ για προληπτικούς λόγους διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Καραολή Δημητρίου.

Δείτε βίντεο του skai.gr με την Πυροσβεστική να σβήνει τις φλόγες στο απανθρακωμένο όχημα:

Πηγή: skai.gr

