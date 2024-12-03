Πειθαρχική έρευνα και στη σύζυγο του αστυνομικού της Βουλής

Του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αστυνομικού που μέχρι πρότινος υπηρετούσε στην ασφάλεια της βουλής και κατηγορείται για ασέλγεια βιασμούς και πράξεις που μόνο ανατριχίλα προκαλούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr μετά τις αποκαλύψεις για το βίαιο παρελθόν του αστυνομικού αλλά και τα μαρτύρια που ζούσαν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στο Κορωπί τις επόμενες ώρες, διεξάγεται πειθαρχική έρευνα για τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους που εξέτασαν τον αστυνομικό άλλα και τη σύζυγό του -επίσης αστυνομικό.

Ζητείται να υπάρξει συνολική εικόνα πόσες φορές το ζευγάρι επισκέφτηκαν ψυχολόγους και τι γνωματεύσεις έβγαλαν.

Στο στόχαστρο και της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο κατηγορούμενος για τις πρωτοφανείς φρικαλεότητες αστυνομικός, μπαίνει «στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», καθώς στο περιθώριο των δημοσιευμάτων πως διήγαγε πολυτελή βίο, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος για να διακριβωθεί εάν τυχόν τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τον έλεγχο θα εξεταστεί εάν τα εισοδήματά του δικαιολογούν ειδικότερα τα ακριβά αποκτήματα που φέρεται να έχει στην κατοχή του και αν έχει τυχόν διαπραχθεί το κακούργημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο αστυνομικός της Βουλής, ο οποίος αρνείται τις πράξεις σε βάρος των παιδιών του, προφυλακίστηκε.

Η απολογία του αστυνομικού διήρκεσε πεντέμισι ώρες, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας, οι οποίοι είχαν μεταβεί από νωρίς στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του ότι δηλαδή δεν έχει διαπράξει όλα όσα καταγγέλλει η σύζυγός του σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Όθωνα Παπαδόπουλο, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται στο οποίο περιλαμβάνονται κακουργηματικές πράξεις, όπως βιασμός, βιασμός κατά ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών κατά ανηλίκων.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, αναμένεται να υποβάλλουν άμεσα αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την καταγγέλλουσα η οποία, όπως ισχυρίζεται, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

