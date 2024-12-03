Συνελήφθησαν χθες, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024, δέκα (10) μέλη συμμορίας, από τα οποία οι οχτώ (8) ανήλικοι, που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία της Αθήνας.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- συμμορία, καθώς και παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα και των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τα πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες, περιλαμβάνονται ακόμη -7- άτομα, μεταξύ των οποίων και γονείς των μελών της συμμορίας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, από την έρευνα διακριβώθηκε ότι, τα μέλη της συμμορίας, μεταξύ των οποίων και μαθητές, διακινούν ναρκωτικές ουσίες σε δύο σχολεία ενώ θα διοχέτευαν συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5ήμερη εκδρομή σχολείου, με προγραμματισμένη αναχώρηση απογευματινές ώρες χθες, (2/12).

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν ευρήματα που πιστοποιούσαν την εγκληματική δραστηριότητα, όπως ηρωίνη, κάνναβη, τρίφτες, καθώς και κροτίδες κ.α. αντικείμενα.

Περαιτέρω, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους -908- γραμμαρίων, η οποία ήταν έτοιμη προς διακίνηση και συγκεκριμένα επιμερισμένη σε -319- σακουλάκια.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 3 κιλών και 149 γραμμαρίων,

πλήθος σακουλάκια επιμερισμού, ζυγαριά ακριβείας, συσκευασία με σακουλάκια περιέχων τσάι, -2- τρίφτες κάνναβης,

νάιλον συσκευασία με ναρκωτική ουσία πιθανόν ηρωίνη, συνολικού μεικτού βάρους 206 γραμμαρίων,

6- πακέτα τσιγάρα χωρίς ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης,

ξίφος,

-13- κροτίδες, μαχαίρι, απομίμηση όπλου (ρέπλικα), αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς),

δίκυκλη μοτοσικλέτα,

975 ευρώ και

-13- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

