ΗΠΑ: Αμυντικό χτύπημα στην περιοχή Deir al- Zor της Συρίας

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα αμυντικό χτύπημα στην περιοχή Ντέιρ αλ Ζορ της Συρίας τη νύχτα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα Τρίτη, προσθέτοντας ότι δε σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες αφίξεις ανταρτών στη χώρα.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δε διευκρίνισε ποιος ήταν, συγκεκριμένα ο στόχος του χτυπήματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μικρό αριθμό στρατευμάτων σε μια βάση κοντά σε κοίτασμα φυσικού αερίου στην επαρχία Deir al-Zor και έχουν πραγματοποιήσει περιστασιακά πλήγματα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Στην περιοχή έχει επίσης παρουσία μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, τους οποίους πολεμούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το 2014.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.