Της Ελένης Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή Διαφθοράς, ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ που κατηγορείται για σωρεία κακουργημάτων σχετικά με την εμπλοκή του στη δράση μεγάλου διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε αποστολή για την υπηρεσία του.

Ο κατηγορούμενος, που υπηρετούσε στη Δίωξη Ναρκωτικών και είχε απομακρυνθεί προ λίγων μηνών, φέρεται να παρείχε υποστήριξη στο κύκλωμα με επαφές που είχε με μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας χρήματα τακτικά για τις υπηρεσίες που του αποδίδεται ότι παρείχε.

Η εγκληματική ομάδα φαίνεται ότι εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στη χώρα, ενώ της αποδίδεται η μεταφορά τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης από την Κολομβία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο αξιωματικός, με πολύχρονη υπηρεσία στη Δίωξη Ναρκωτικών, έδινε κρίσιμες πληροφορίες σε ηγετικά στελέχη του κυκλώματος σχετικά με κινήσεις και ενέργειες συναδέλφων του και κάλυπτε τη δράση της ομάδας των ναρκέμπορων.

Ο αξιωματικός φέρεται να μην αποδέχεται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι οι επίμαχες επαφές δεν ήταν επιλήψιμες, αλλά ότι ήταν στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή είπε πως του είχε ανατεθεί αποστολή από την υπηρεσία του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω της Europol, όταν κοινή ομάδα αστυνομικών και δικαστικών Αρχών από Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία, «έσπασε» τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες διακινητών του κυκλώματος. Σε αυτές τις επικοινωνίες προέκυψε ο ρόλος του κατηγορούμενου αστυνομικού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είναι άλλοι δύο αξιωματικοί της ΕΛΑΣ στους οποίους αποδίδονται πράξεις προς υποβοήθηση, με διαδικασίες συγκάλυψης, του κυκλώματος.

