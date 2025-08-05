Αλλάζει το τοπίο στη χρήση πειρατικού περιεχομένου καθώς πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ο νόμος που αποσαφηνίζει το ποινικό αδίκημα για τον τελικό χρήστη της παράνομης πρόσβασης σε προστατευόμενο περιεχόμενο, ενώ επίσης σύμφωνα με πληροφορίες υπογράφτηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών που υλοποιεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων, τόσο στους πειρατές όσο και τους τελικούς χρήστες που αποκτούν παράνομα πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο.

Το σχετικό ΦΕΚ αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ και το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Η χρήση πειρατικών υπηρεσιών συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους και έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τους τελικούς χρήστες. Ειδικότερα:

Η παράνομη πρόσβαση των χρηστών σε προστατευόμενο περιεχόμενο καθίσταται ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.900 ευρώ, ενώ η ποινική διαδικασία επιταχύνεται.

Επίσης, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στον τελικό χρήστη πειρατικής συνδρομής, σε όσους προβάλλουν παράνομα, δημόσια, προστατευόμενο περιεχόμενο, με ή χωρίς εμπορικό όφελος (πειρατές, πειρατικοί ακτιβιστές, καφέ και μπαρ με παράνομες συνδρομές) και σε όσους διαφημίζουν πειρατικές υπηρεσίες ή διαφημίζονται σε αυτές.

Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται είναι 750 ευρώ για τον τελικό χρήστη, 1.500 ευρώ για τους πειρατικούς ακτιβιστές και 5.000 ευρώ όταν υπάρχει παράνομη εμπορική δραστηριότητα (για πειρατές, καφέ και μπαρ κ.λπ. και για όσους διαφημίζουν πειρατικές υπηρεσίες ή διαφημίζονται σε αυτές). Σε περίπτωση υποτροπής τα διοικητικά πρόστιμα διπλασιάζονται (1.500, 3.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αξιόποινο εξαλείφεται όταν ο παραβάτης καταβάλει το διπλάσιο του προστίμου (2x750 ευρώ για τον τελικό χρήστη).

Η πειρατεία στην Ελλάδα

Η πειρατεία οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα αποτελεί ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, που συντελεί σε διαφυγόντα κέρδη για τους δημιουργούς, τους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης και το κράτος.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για λογαριασμό της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), η συνολική ετήσια επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας από την οπτικοακουστική πειρατεία, εκτιμάται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι οι θέσεις εργασίας που χάνονται κάθε χρόνο ξεπερνούν ακόμη και τις 5.000 (σύνολο οικονομίας). Οι απώλειες φόρων από τη συνδρομητική τηλεόραση (ΦΠΑ, ειδικό τέλος 10%) υπολογίζονται σε έως και 59 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι απώλειες για την εγχώρια νόμιμη αγορά ανέρχονται σε έως και 162 εκατ. ευρώ ετησίως.

