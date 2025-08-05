Τα αποτελέσματα των αυτοψιών σε Κρυονέρι, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κρήτη και Κύθηρα μετά τις φωτιές

Στις αυτοψίες συνολικά 62 κτιρίων προέβη η γενική διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές Κρυονέρι Αττικής, Μεσσηνία-Αρκαδία, Κάντανο-Σελινό Χανίων και Κύθηρα στα τέλη Ιουλίου 2025.

Οι αυτοψίες διενεργήθηκαν από εξειδικευμένα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτιρίων για χρήση, καθώς και την πρόληψη πιθανών κινδύνων για τους κατοίκους.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ως εξής:

Κρυονέρι-Αττική (26 Ιουλίου 2025): Από τα 19 κτίρια, 8 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 6 κίτρινα και 5 κόκκινα.

(26 Ιουλίου 2025): Από τα 19 κτίρια, 8 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 6 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μεσσηνία-Αρκαδία (28 Ιουλίου 2025): Από τα 23 κτίρια, 7 πράσινα, 16 κίτρινα, ενώ δεν υπήρχαν κόκκινα.

(28 Ιουλίου 2025): Από τα 23 κτίρια, 7 πράσινα, 16 κίτρινα, ενώ δεν υπήρχαν κόκκινα. Κάντανος-Σελινό - Κρήτη (27 Ιουλίου 2025): Από τα 6 κτίρια, 3 είναι πράσινα και 3 κίτρινα, χωρίς κόκκινα κτίρια.

- (27 Ιουλίου 2025): Από τα 6 κτίρια, 3 είναι πράσινα και 3 κίτρινα, χωρίς κόκκινα κτίρια. Κύθηρα (26 Ιουλίου 2025): Από τα 14 κτίρια, 5 πράσινα και 9 κίτρινα, χωρίς κόκκινα κτίρια.

Η ΓΔΑΕΦΚ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και επισκευών στα κτίρια προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των κατοίκων και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης για τους πληγέντες πολίτες.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τους δήμους, έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση φακέλων αποζημίωσης των πληγέντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.