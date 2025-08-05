Αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημα που οδηγούσε, 27χρονος προσπάθησε να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Συνελήφθη τελικά και στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από 220 γραμμάρια κοκαΐνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην περιοχή της Σίνδου, όταν σε σήμα στάσης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί, ο 27χρονος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σε κοντινή απόσταση, ωστόσο, το όχημά του προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να συλληφθεί παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 228,10 γραμμαρίων.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.