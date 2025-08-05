Μία νταλίκα «δίπλωσε» το μεσημέρι της Τρίτης στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της γέφυρας του Γαλλικού Ποταμού.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 12:30 όταν το όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Η νταλίκα παραμένει στο σημείο καθώς θα πρέπει να μεταβούν γερανοί για την απομάκρυνσή της, αφού ο ένας από τους τροχούς του τράκτορα βρίσκεται στον αέρα, αναφέρει το thestival.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

Πηγή: skai.gr

