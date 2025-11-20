Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος - Γρονθοκόπησε οδηγό ταξί επειδή του αρνήθηκε μεταφορά

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (19-11-2025) στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 34χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, ο 34χρονος εισήλθε σε ταξί με οδηγό 51χρονο ημεδαπό και απαίτησε από αυτόν να τον μεταφέρει στον προορισμό του.

Όταν ο οδηγός αρνήθηκε τη μεταφορά του, καθώς το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο από έτερο πελάτη μέσω εφαρμογής, ο δράστης τον απείλησε, τον εξύβρισε, προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατά την ακινητοποίησή του επέδειξε σε βάρος τους επιθετική συμπεριφορά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

