Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί στον Αλέκο Φλαμπουράρη, το μεσημέρι της Πέμπτης. Η πολιτική του κηδεία έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ.
Τραγικές φιγούρες στην κηδεία ήταν η σύζυγός του Εύη, καθώς και ο γιος του Μιχάλης.
Το παρών έδωσε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με την οικογένειά του, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Νίκος Παππάς, o πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. O ίδιος είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2023.
