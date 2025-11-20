Λογαριασμός
Χανιά: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από καβγά με συμμαθητή του μέσα στο σχολείο

Δυο ανήλικοι διαπληκτίστηκαν έντονα, με τον 16χρονο να δέχεται γρονθοκοπήματα 

Βία ανηλίκων

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ένας 16χρονος μαθητής, μετά από επεισόδιο με συμμαθητή του μέσα στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, οι δυο ανήλικοι διαπληκτίστηκαν έντονα, με τον 16χρονο να δέχεται γρονθοκοπήματα.

Από το επεισόδιο, ο 16χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αυξανόμενα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στο σχολικό περιβάλλον προκαλούν ανησυχία τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χανιά Βία Ανηλίκων
