Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ένας 16χρονος μαθητής, μετά από επεισόδιο με συμμαθητή του μέσα στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, οι δυο ανήλικοι διαπληκτίστηκαν έντονα, με τον 16χρονο να δέχεται γρονθοκοπήματα.

Από το επεισόδιο, ο 16χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αυξανόμενα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στο σχολικό περιβάλλον προκαλούν ανησυχία τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία.

