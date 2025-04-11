Σε μία ακόμη κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.).

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν σαράντα πέντε (45) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους πενήντα τριών κιλών και επτακοσίων εβδομήντα οκτώ γραμμαρίων (53,778 κιλών), για τη συνολική αξία των οποίων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ποινές κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) διεξάγονται από την πρώτη στιγμή επιχειρήσεις συλλογής στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, καθώς και έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό έχει ενεργοποιηθεί παράλληλα μηχανισμός διυπηρεσιακής συνεργασίας με το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, την ΕΛ.ΑΣ, το Σ.Δ.Ο.Ε. και αρχές του εξωτερικού.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

