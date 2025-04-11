Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την πολυεθνική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2025», η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 και ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Απριλίου 2025.

Η κύρια μονάδα φιλοξενίας της άσκησης ήταν η αεροπορική βάση Ανδραβίδας, από όπου επιχειρούσαν σχεδόν το σύνολο των μαχητικών αεροσκαφών των ξένων αποστολών, ενώ η πλειοψηφία των μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) επιχειρούσε από την 116 Πτέρυγα Μάχης.

Στον «Ηνίοχο 2025» συμμετείχαν συνολικά 12 χώρες, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων έως τώρα, από αρχής καθιέρωσης της άσκησης ως INVITEX. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν η Γαλλία με Μ-2000, οι ΗΠΑ με F-16, KC-46 και KC-135, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με M2000/9, η Ινδία με SU-30, η Ισπανία με F/A-18 Hornet, το Ισραήλ με G-550, η Ιταλία με Tornado, το Κατάρ με F-15, το Μαυροβούνιο με B-412, η Πολωνία με F-16 και η Σλοβενία με PC-9. Η ΠΑ συμμετείχε με όλους τους τύπους των μαχητικών αεροσκαφών της, καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης συμπληρώθηκαν 1300 έξοδοι σε ολόκληρο το εύρος του FIR Αθηνών.

Επίσης στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, οι οποίες συνέδραμαν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων. Επιπρόσθετα, η Κύπρος, το Μπαχρέιν και η Σλοβακία συμμετείχαν ομάδα παρατηρητών.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Ηνίοχος 2025» εκτελέστηκαν όλα τα είδη των αεροπορικών αποστολών, υπό έναν έντονο ρυθμό μάχης, ημέρα και νύχτα, καλύπτοντας το σύνολο των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων σε σειρά πολύπλοκων σεναρίων υψηλού ρεαλισμού. Ταυτόχρονα εκτελέσθηκαν αποστολές με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

Δείτε περισσότερες εικόνες:

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.