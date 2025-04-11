Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε την Παρασκευή το μεσημέρι (11/4) αεροσκάφος της United Airlines λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που παρουσίασε επιβάτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από τις ΗΠΑ προς το Ντουμπάι ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι επιβάτης, έπαθε ανακοπή.

Δόθηκε άδεια για εκτροπή της πτήσης προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν νότια της Κρήτης.

Λίγη ώρα αργότερα γύρω στις 3.00 το μεσημέρι, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου είχαν ειδοποιηθεί οι αρχές και το ΕΚΑΒ.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH — Flightradar24 (@flightradar24) April 11, 2025

