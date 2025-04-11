Λογαριασμός
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Επιβάτης υπέστη ανακοπή

Ο πιλότος του αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από τις ΗΠΑ  προς το Ντουμπάι ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι επιβάτης, έπαθε ανακοπή

αεροσκάφος

Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε την Παρασκευή το μεσημέρι (11/4) αεροσκάφος της United Airlines λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που παρουσίασε επιβάτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από τις ΗΠΑ προς το Ντουμπάι ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι επιβάτης, έπαθε ανακοπή.

Δόθηκε άδεια για εκτροπή της πτήσης προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν νότια της Κρήτης.

Λίγη ώρα αργότερα γύρω στις 3.00 το μεσημέρι, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου είχαν ειδοποιηθεί οι αρχές και το ΕΚΑΒ.

