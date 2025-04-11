Στην ανάκληση προϊόντος, με την επωνυμία «σουβλάκι κοτόπουλο με πιπεριά» προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του: «Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια Ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία δείγματος παρασκευάσματος κρέατος από κρέας πουλερικών, και συγκεκριμένα, “σουβλάκι κοτόπουλο με πιπεριά”, με ημερομηνία παραγωγής 05/04/2025 και ημερομηνία λήξεως 11/04/2025, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Εταιρεία ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΝΕΖΑΣ Α.Ε.) που εδρεύει στην Ανέζα Άρτας. Μετά την εξέταση από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.