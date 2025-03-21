Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης εγκατεστημένο σε οικίες στην περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχειρησιακής δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, πρωινές ώρες της Τετάρτης (19/3).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου και συνελήφθησαν 4 μέλη εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 35, 40, 44 και 81 ετών, που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης. Ταυτοποιήθηκαν επιπλέον -2- μέλη.

Πώς δρούσαν

Κατά τη χαρτογράφηση της εγκληματικής τους δράσης διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οργάνωση με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της και ειδικότερα ο 35χρονος και 44χρονος ως ηγετικά μέλη ήταν επιφορτισμένοι με την επιτήρηση των εγκαταστάσεων και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 40χρονος και 81χρονος είχαν αναλάβει την αποθήκευση και επεξεργασία τους.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν μισθώσει 2 διαμερίσματα στα οποία είχαν εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης.

Μετά τη συγκομιδή μετέφεραν τα φυτικά αποσπάσματα σε άλλο οίκημα, όπου προέβαιναν σε αποθήκευση και επεξεργασία τους, ενώ προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, είχαν εγκαταστήσει συστήματα καταγραφής εικόνας με αισθητήρες κίνησης.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατόπιν ερευνών στους χώρους που χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και 126 γραμμάρια κάνναβης,

πλήθος σπόρων κάνναβης,

23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 10 έως 100 εκατοστά,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

2 ζυγαριές ακριβείας,

4 κάμερες,

Το χρηματικό ποσό των 16.800 ευρώ,

μοτοσικλέτα με την οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου.

Σημειώνεται, ότι προέβαιναν σε κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας έχοντας παραβιάσει και παραμετροποιήσει τους μετρητές ρεύματος.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

