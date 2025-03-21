Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση αδίστακτης συμμορίας που λήστευε ανυποψίαστους επιβάτες σε ΗΣΑΠ και τραμ.

Οι εικόνες που ακολουθούν έχουν καταγραφεί το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στον σταθμό ΕΔΕΜ του τραμ στο Παλαιό Φάληρο. Θύμα της σκληρής συμμορίας είναι ένας 19χρονος, ο οποίος βρίσκεται στον σταθμό μαζί με την κοπέλα του. Τον προσεγγίζουν οι νεαροί δράστες με το πρόσχημα ότι αναζητούν ένα άτομο το οποίο έχει τατουάζ στον λαιμό του. Του αρπάζουν την αλυσίδα και στη συνέχεια γίνονται καπνός. Τονίζεται ότι πριν από τη ληστεία είχε δεχθεί και γροθιές από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Το θύμα κατάφερε να αναγνωρίσει το πρόσωπο ενός εκ των δραστών, μόλις 16 ετών ηλικίας, σεσημασμένος που υπήρχε στις λίστες των αστυνομικών. Ο συγκεκριμένος δράστης συνελήφθη.

Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο βίντεο. Υπογραμμίζεται ότι όπως διαπιστώθηκε, τουλάχιστον από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν προχωρήσει σε τρεις ακόμα αντίστοιχες ληστείες, αρπάζοντας αλυσίδες από επιβάτες στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο, αλλά και σε άλλες σε άλλους σταθμούς του τραμ στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.