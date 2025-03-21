Στην υλοποίηση ενός νέου σχεδίου του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη μεμονωμένων ατόμων, αλλά και οικογενειών, που είτε διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης, είτε φιλοξενούνται σε δημοτικές δομές.

Το νέο σχέδιο, ύψους 1.120.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα διασφαλίσει επιδοτούμενη στέγη, κατάρτιση και εργασία για 46 νοικοκυριά (συνολικά 60 άστεγους). Η προσφορά στέγασης αφορά την κάλυψη του ενοικίου για 24 μήνες σε αυτόνομα διαμερίσματα. Προβλέπεται, επίσης, η κάλυψη δαπανών οικοσκευής και λειτουργικών δαπανών, η επιδότηση εργασίας και κατάρτισης, ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, διασύνδεση και παραπομπή σε αρμόδιες και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, με σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, που διασφαλίζει την οριστική και αξιοπρεπή ένταξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων, υλοποιώντας τρία σχέδια του προγράμματος, έχει διασφαλίσει στέγη σε συνολικά 154 ωφελούμενους, ανάμεσα τους και 32 παιδιά. Μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, 82 άτομα βρήκαν εργασία, πετυχαίνοντας ποσοστό εργασιακής επανένταξης 70% έναντι της αρχικής πρόβλεψης, που κυμαινόταν στο 20%. Στόχος μας είναι να μην είναι κανένας μόνος, και καμία μόνη στην πόλη μας, γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη».

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα που φιλοξενούνται σε στεγαστικές δομές και συγκεκριμένα στους Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, το Υπνωτήριο, τον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και την Κοινωνική Κατοικία ή διαβιούν στον δρόμο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν και άτομα που εξυπηρετούνται από συνεργαζόμενους φορείς και συγκεκριμένα από το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία, την ΕΠΑΝΟΔΟ, καθώς και από τα Προγράμματα Επανένταξης εξαρτημένων γυναικών και ανδρών του 18 Άνω-ΨΝΑ.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, που προέρχονται από τις συγκεκριμένες δομές, ενώ παράλληλα τα στελέχη του προγράμματος πραγματοποιούν επαφές με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και μεσίτες, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η υλοποίηση του σχεδίου ελέγχεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και Διαχειριστής Φορέας είναι η Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (214-4117022, 7027, 7028), καθώς και στην Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΕ (210-3253123).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

