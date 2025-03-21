Οι διάλογοι ανάμεσα στους εμπλεκομένους, οι οποίοι αποκαλύπτουν το εύρος της διαπλοκής και του σκανδάλου στην Πολεοδομία Ρόδου είδαν το φως της δημοσιότητας, αποδεικνύοντας το μέγεθος της «μηχανής» που ειχε στηθεί και λειτουργούσε για αρκετό χρονικό διάστημα εις βάρος των πολιτών.

Το «τιμολόγιο» ήταν για κάθε υπηρεσία και για όλα τα βαλάντια, καθώς κυμαινόταν από 5.000 ευρώ, για τις πιο απλές υποθέσεις, έως και 100.000 ευρώ για τις πιο «βαριές» καταστάσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ακολουθούν χαρακτηριστικοί διάλογοι:

Πολιτικός Μηχανικός: Με παίρνει αυτή η Χ., τι την κάνουμε;

Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: Ποια είναι η Χ;

Πολιτικός Μηχανικός: Αυτή που είχαμε βρεθεί πριν να φύγει.

Προϊσταμένη: Α που να ξέρω, από τότε που βρεθήκαμε μαζί, από τότε έχω να την συναντήσω.

Πολιτικός Μηχανικός: Ψάχνει να το πουλήσει για να κάνει κάτι της. Χαιρέτα μας τον πλάτανο. Λοιπόν, καλά εντάξει οπότε μιλάμε.

Προϊσταμένη: Ωχ και τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή, θα κάνουμε ότι θέλει, θα κάθομαι εγώ στο γραφείο μέσα στον Ιούλιο, να δουλεύω και δεν θα πληρωθώ; Δεν το κατάλαβα.

Πολιτικός Μηχανικός: Ναι ναι ναι. Ναι και την κατάλαβα. Ναι γι’ αυτό σου λέω.

Προϊσταμένη: Βρε εδώ την άλλη φορά μου έλεγε αχ και μου πήρε λεφτά η γυναίκα του.

Πολιτικός Μηχανικός: Ποιανού;

Προϊσταμένη: Του Ν. του, πως τον λένε. Την είχε στείλει ο Γ. εκεί.

Πολιτικός Μηχανικός: Ναι.

Προϊσταμένη: Γιατί ο Γ. στις δικές του δουλειές ήθελε τον Ν. τον απέναντι, πως τον λένε αυτόν που είναι το γραφείο του.

Πολιτικός Μηχανικός: Ναι ναι ναι.

Προϊσταμένη: και μου πήρε ένα 50, μέχρι να καταλάβω πόσα της πήρε.

Πολιτικός Μηχανικός: Ναι.

Προϊσταμένη: Εγώ νόμιζα της πήρε κανένα πεντοχίλιαρο ρε φίλε.

Πολιτικός Μηχανικός: Ναι ναι ναι, βρε ναι την κατάλαβα εγώ δεν, όχι.

Προϊσταμένη: Δηλαδή και όταν μου είπε πενηντάρικο, λέω μαλάκα δεν είναι στα καλά της, αυτή νομίζει ότι οι άλλοι θα δουλεύουν τσάμπα για αυτήν.

Πολιτικός Μηχανικός: Ναι. Πόσα θες, πόσα θες; Λέω δεν ξέρω πόσα θέλω, γιατί πρέπει να δούμε αν χτίζεται, πόσα χτίζει, πες την Θ. πόσα θες, πόσα.

Προϊσταμένη: Τα έφερε, τα βρήκε τα χαρτιά αυτά που της είπαμε να βγάλει, τα βρήκε; Εδώ και έναν μήνα.

Ένας ακόμη διάλογος που είδε το φως της δημοσιότητας, αφορά τον άγνωστο Μ. και έναν αρχιτέκτονα-μηχανικό.

Άγνωστος: Δες τα φτιάξε τα μου, τελείωσε τα μου αυτά.

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Εντάξει.

Άγνωστος: Μέχρι πότε μπορώ να βγάλω τις δικές μου αυτές που σου είπα;

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Μέχρι όσο θέλουμε, τα βιβλία τα έχω εγώ ακόμα.

Άγνωστος: Έγινε εντάξει, ηλεκτρονικά δεν γίνονται τώρα.

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Γίνονται ηλεκτρονικά αλλά στα @@ μας.

Άγνωστος: Ε ναι πρέπει να ξέρω γιατί είναι δικά μου αυτά, δικά μου.

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Δικά σου.

Άγνωστος: Επάνω στο σπίτι μου είναι, δίπλα.

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Για τον Μ. με 20.000 είναι καλά; Να του σώσω τα πάντα, να βγάλουμε το αυτό και να χτίσει και όροφο;

Άγνωστος: Ναι άμα το πεις, μια χαρά είναι.

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Ωραία θα μου το στείλεις αύριο το πρωί να συζητήσω μαζί του, πρέπει να γκρεμίσει τα, κάτι γκαράζ που είχαν ο αδερφός του και τέτοιες μαλακίες.

Άγνωστος: Εντάξει, εσύ κανόνισε ότι νομίζεις.

Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Εντάξει, θα τον κανονίσω, θα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά και θα του ρίξει τον όροφο.

Οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, δωροληψία, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και παράβαση καθήκοντος είναι:

-Γυναίκα, 49 ετών (προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών)

-Άνδρας, 56 ετών (προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών)

-Άνδρας, 54 ετών (αναπληρωτής διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης)

-Άνδρας, 65 ετών (υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης)

-Άνδρας, 54 ετών (υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης)

-Άνδρας, 68 ετών (ιδιώτης αρχιτέκτονας-μηχανικός)

-Γυναίκα, 48 ετών (ιδιώτης πολιτικός μηχανικός)

Επιπλέον, δικογραφία σχηματίστηκε για 21 ακόμη άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις ψευδών βεβαιώσεων και δωροδοκιών.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Πλαστογραφία κατ᾽ εξακολούθηση όπου το συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ´ εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

Δωροληψία υπαλλήλου κατ᾽επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ´εξακολούθηση

Αμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου κατ´επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ᾽εξακολούθηση

Δωροδοκία υπαλλήλου όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ´εξακολούθηση

Εμπορία επιρροής – μεσάζοντες κατ᾽εξακολούθηση

Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κατ᾽εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

Αμεση συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, νόθευση κατ᾽εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

Παράβαση καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση

Αμεση συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοκατοχή

Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου κατ᾽ εξακολούθηση

Δομή και λειτουργία του κυκλώματος

Το εγκληματικό δίκτυο είχε καταφέρει να εγκαθιδρύσει μηχανισμό ελέγχου μέσα στην Πολεοδομία Ρόδου, καθιστώντας την ουσιαστικά μία “παράλληλη” υπηρεσία εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν σαφώς διαμορφωμένους ρόλους:

• Οι ανώτεροι υπάλληλοι εξασφάλιζαν την έγκριση των παράνομων αδειών και την τροποποίηση των αρχείων.

• Οι υπάλληλοι του αρχείου παραποιούσαν ή εξαφάνιζαν φακέλους, δημιουργώντας νέες, πλαστές εγγραφές.

• Οι μηχανικοί-διαμεσολαβητές αναλάμβαναν την επαφή με πελάτες και τη διακίνηση των παράνομων χρηματικών ποσών.

Η ομάδα χρησιμοποιούσε συχνά κωδικοποιημένες ορολογίες για τις συναλλαγές τους:

• “Παράβολο”: χρηματική αμοιβή για “διεκπεραίωση”

• “Μαρούλια” / “Γράσο”: χρήματα

• “Ξάδερφος”: αναφορά στον αναπληρωτή διευθυντή

Οι αμοιβές του κυκλώματος κυμαίνονταν από 30.000 έως 100.000 ευρώ ανά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παρέμβασης.

Κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν:

• Εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 Π.Κ.)

• Πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.)

• Δωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 Π.Κ.)

• Δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 Π.Κ.)

• Εμπορία επιρροής (άρθρο 237Α Π.Κ.)

• Ψευδής βεβαίωση (άρθρο 242 Π.Κ.)

• Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.)

• Παραβίαση διατάξεων περί προστασίας αρχαιοτήτων (Ν. 4858/2021)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.