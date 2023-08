Εντοπίστηκαν 64 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, αξίας πάνω από 2 εκατ. ευρώ Ελλάδα 13:42, 18.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (D.E.A.)