Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία ο άνδρας που έδωσε την κροτίδα στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, Άρη Μουγκοπέτρου για να εξηγήσει στις Αρχές τι συνέβη.

Ο μουσικός υποστηρίζει πως ο άνδρας, που είναι στενός του φίλος, ουδέποτε τον ενημέρωσε πως αυτό που κρατά στα χέρια του είναι κροτίδα. Θεωρώντας λοιπόν πως είναι καπνογόνο, το άναψε και έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα οι γιατροί να του ακρωτηριάσουν δύο δάχτυλα.

Ο ίδιος αναμένεται να απαντήσει στους αστυνομικούς για ποιον λόγο κουβαλούσε την κροτίδα σε ένα πανηγύρι, για ποιο λόγο την έδωσε στον μουσικό αλλά και από ποιον την προμηθεύτηκε.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έχει έρθει και βίντεο μετά την έκρηξη της κροτίδας στο χέρι του μουσικού.

Ένας από τους θαμώνες ακούγεται να ρωτάει ποιος έδωσε την κροτίδα στον μουσικό.

Πηγή: skai.gr

