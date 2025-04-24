Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 3χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη καθώς έχει υποστεί διπλό θερμικό έγκαυμα στα πνευμόνια του και στην τραχεία. Παράλληλα, αντιμετωπίζει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της μεγάλης εισπνοής καπνού.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης και άμεσα έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική, απεγκλωβίζοντας αρχικά τον 4χρονο αδερφό του μαζί με τη γιαγιά και στη συνέχεια τον 3χρονο μαζί με τον 71χρονο παππού τους. Όλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά όμως η κατάσταση του 3 ετών αγοριού ήταν πολύ σοβαρή και αμέσως στήθηκε αερογέφυρα σωτηρίας από την Κεφαλονιά στην Πάτρα.

Άγνωστα παραμένουν ακόμα τα αίτια της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

