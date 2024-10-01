Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών κατά συγχώνευση καταδικάστηκε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Ανδρ. Πάτσης, για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης που είχε υποβάλει ο κ. Πάτσης, μετά και από σχετική πρόταση του εισαγγελέα καταδικάζοντας τόσο τον πρώην «γαλάζιο» βουλευτή, όσο και την πρώην και νυν σύζυγό του, για πράξεις που σχετίζονται με ανακριβή και ελλιπή δήλωση πόθεν έσχες.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν η πρώην σύζυγος του Ανδρ. Πάτση σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και η νυν σε 20 μήνες φυλάκισης, για συνέργεια σε ελλιπή δήλωση πόθεν έσχες.

Όλες οι ποινές κρίθηκαν εξαγοράσιμες κατά 10 ευρώ ημερησίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.