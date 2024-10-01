Ένας 20χρονος συνελήφθη στην Αμαλιάδα, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενεπλάκη σε περιστατικό οπαδικής βίας, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 18χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, προχθές αργά το βράδυ, οι δυο κατηγορούμενοι, μετά τη λήξη αγώνα καλαθοσφαίρισης που μεταδίδονταν τηλεοπτικά, ενεπλάκησαν με άλλα άτομα, σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Κατά τη διενέργεια αυτοψίας στο τόπο του περιστατικού, οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, βρήκαν τρία καπνογόνα, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν δύο μοτοσικλέτες, τις οποίες οι κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν στο οδόστρωμα.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού και της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και συσκευής εκτόξευσης, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

