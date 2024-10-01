Ιατροδικαστής και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κλήθηκαν να μεταβούν στο ΑΤ Ομόνοιας όπου νωρίτερα σήμερα, βρέθηκε απαγχονισμένος 29χρονος κρατούμενος από το Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ο 29χρονος που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας για πρόκληση φθορών σε περιπολικό όχημα, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί απαγχονισμένος από τους αστυνομικούς του τμήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Πρωινές ώρες σήμερα, στον χώρο των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας απαγχονισμένος αλλοδαπός κρατούμενος.

Ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί το προηγούμενο βράδυ (30-09-2024) για πρόκληση φθορών σε περιπολικό όχημα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και σχηματίζεται δικογραφία από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ στον χώρο έχουν κληθεί Ιατροδικαστής και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω αλλοδαπός βρισκόταν στον χώρο των κρατητηρίων μαζί με ακόμα -11- κρατούμενους».

Πηγή: skai.gr

