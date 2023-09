Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε κοτέτσι και τα πωλούσαν σε στέκια της Πάτρας- Χειροπέδες σε πατέρα, γιο και θείο Ελλάδα 14:54, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι συλληφθέντες από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται μέχρι και στο ποσό των 143.990 ευρώ