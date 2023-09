Σκηνές επιστημονικής φαντασίας στην Πάτρα: Συναγερμός σε Πυροσβεστική και Αστυνομία για φάκελο με σκόνη Ελλάδα 13:58, 23.09.2023 linkedin

Φορώντας ειδικές στολές, η ΕΜΑΚ συνεργάστηκε με υπάλληλο για το αντικείμενο άγνωστου αποστολέα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή ανάλυση του ΕΟΔΥ