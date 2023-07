Πάτρα – Πτώση γέφυρας: Διέφυγαν τον κίνδυνο οι τραυματίες -Σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΜΑΚ Ελλάδα 08:07, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις από τους τέσσερις τραυματίες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ ο τέταρτος παραμένει διασωληνωμένος, αλλά σταθερός στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών