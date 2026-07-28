Άλλη μία διάρρηξη σε κατοικία καταγράφηκε στην Πάτρα, με τους δράστες να αποσπούν μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλοπή καταγγέλθηκε τη Δευτέρα. Άγνωστοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, ιδιοκτησίας 62χρονης γυναίκας, αφού προηγουμένως παραβίασαν την είσοδο της κατοικίας.

Οι δράστες ερεύνησαν τους χώρους του διαμερίσματος και αφαίρεσαν το ποσό των 28.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

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