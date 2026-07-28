Στις ΗΠΑ ο Ζελένσκι για να διασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ

Στην Ουάσινγκτον έφτασε το πρωί της Τρίτης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί στις 16:30 (ώρα Ελλάδος) με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα εντείνουν τις επιθέσεις, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι σχέσεις μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ είναι εδώ και καιρό τεταμένες, αλλά ο Αμερικανός ηγέτης έχει επιδείξει τις τελευταίες εβδομάδες μεγαλύτερη επιείκεια προς τον Ουκρανό ομόλογό του.

Zelensky has arrived in the US, saying his top priority is strengthening Ukraine’s anti-ballistic defenses and deepening strategic cooperation with Washington.



He is set to meet President Trump, his team, and other key partners who can help strengthen Ukraine’s defense.



Video:… pic.twitter.com/4oIAa5Uguj — KyivPost (@KyivPost) July 28, 2026

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, την ίδια ημέρα που έχει προγραμματιστεί η τελετή προς τιμήν του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, σθεναρού υποστηρικτή της Ουκρανίας, ο οποίος απεβίωσε αυτό τον μήνα σε ηλικία 71 ετών.

«Προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ομάδα του», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και ότι θα μπορέσουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο με μια αξιοπρεπή ειρήνη».

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Τραμπ έχει σταματήσει τις άμεσες παραδόσεις αμερικανικών όπλων στο Κίεβο, προτιμώντας το πρόγραμμα PURL, το οποίο επιτρέπει στους Ευρωπαίους να αγοράζουν όπλα και στη συνέχεια να τα προμηθεύουν στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, παραμένει σημαντικός σύμμαχος του Κιέβου, παρέχοντάς του κυρίως πληροφορίες και πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα Starlink, το οποίο επιτρέπει στις δυνάμεις της πρώτης γραμμής να επικοινωνούν.

Πηγή: skai.gr

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