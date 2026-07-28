Θύμα απάτης 44χρονη στην Αχαΐα - «Φτερά» έκαναν 60.000 ευρώ σε δήθεν επενδύσεις

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μία 44χρονη γυναίκα από την Αχαΐα, η οποία έχασε συνολικά 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με το πρόσχημα μιας επικερδούς επένδυσης, κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε χρηματικές καταβολές.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, με τις αστυνομικές αρχές να διενεργούν έρευνα για την υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

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