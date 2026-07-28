Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα και να αποκλιμακωθεί η ένταση στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, που αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια στις διπλωματικές συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το σχέδιο του Μουσκάτ, σύμφωνα με πηγή από χώρα του Κόλπου που μίλησε στο Reuters, προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το Στενό, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η πρόταση, η οποία φέρεται να διαθέτει περιφερειακή στήριξη, δεν αναγνωρίζει στο Ιράν αποκλειστικό έλεγχο επί της κρίσιμης για τον ενεργειακό εφοδιασμό θαλάσσιας οδού. Αντιθέτως, προβλέπει έναν πολυμερή μηχανισμό, στον οποίο θα συμμετέχουν και άλλες χώρες της περιοχής.

Ως πρότυπο χρησιμοποιείται το καθεστώς που εφαρμόζεται στο Στενό της Μάλακα, όπου τα κράτη και οι φορείς που αξιοποιούν τη θαλάσσια δίοδο συνεισφέρουν εθελοντικά στο κόστος των υπηρεσιών ασφαλούς διέλευσης.

Η πρωτοβουλία του Ομάν έρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία, μετά την αναστολή της εκστρατείας αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Η απόφαση της Ουάσιγκτον αναζωπύρωσε τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο και για πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, από όπου πριν από τη σύγκρουση διερχόταν περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη και ότι υπάρχουν πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα αμερικανικά πλήγματα θα επαναληφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Η ιρανική πλευρά παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας έχει διαψεύσει ότι διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «φιλικές χώρες» έχουν απλώς μεταφέρει μηνύματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η θέση του Ιράν για το Στενό του Ορμούζ και τους όρους τερματισμού του πολέμου δεν έχει αλλάξει.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στο Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο την ασφάλεια στα Στενά και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αραγτσί υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και προώθησης κοινών διπλωματικών προσπαθειών για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, αποδίδοντας την ανασφάλεια στο Ορμούζ στις «επιθετικές ενέργειες» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το σχέδιο του Ομάν επιχειρεί ουσιαστικά να γεφυρώσει δύο αντίθετες θέσεις: από τη μία, την απαίτηση για ελεύθερη και ασφαλή διεθνή ναυσιπλοΐα και, από την άλλη, την επιδίωξη της Τεχεράνης να διατηρήσει ισχυρό ρόλο στον έλεγχο μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Ωστόσο, το ακριβές ύψος των πιθανών τελών, ο τρόπος διαχείρισής τους και οι χώρες που θα συμμετέχουν στον μηχανισμό παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.





Πηγή: skai.gr

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