Πάτρα: 15χρονος αποκάλυψε σε πατέρα και θείο ότι είναι ομοφυλόφιλος - Τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας και κακοποίησης ανήλικου παιδιού από τον ίδιο του τον πατέρα έγινε πριν από λίγες μέρες σε πολύ γνωστό οικισμό λίγο έξω από την Πάτρα.

Oταν ο 15χρονος, όπως λένε οι πληροφορίες, τόλμησε να πει στον πατέρα του πως είναι ομοφυλόφιλος, ο πατέρας του και ο θείος του έγιναν έξαλλοι και, όπως είπαν άνθρωποι του χωριού, τον ξυλοκόπησαν άγρια, για τιμωρία, και το παιδί πήγε στην πλατεία του χωριού, αιμόφυρτο. Μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται ακόμα, εκτός κινδύνου.

Ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, όπως λένε οι πληροφορίες, από το ίδιο το θύμα και έκανε τις πρώτες παρεμβάσεις.

Κάτοικοι του οικισμού που είδαν με τα μάτια τους το περιστατικό ή που το έμαθαν από αυτόπτες μάρτυρες, απόρησαν βλέποντας να περνούν οι μέρες και να μένουν ατιμώρητοι οι δράστες, με αποτέλεσμα να απευθυνθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού και να καταγγείλουν το γεγονός. Με λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση που πήραν από τους υπεύθυνους του Χαμόγελου του Παιδιού, ήταν ότι «θα κάνουμε αναφορά, και άμεσα μάλιστα, στην Εισαγγελία Πατρών για να επιληφθεί του περιστατικού».

Για την ιστορία, ο πατέρας που φέρεται να έδειρε αλύπητα το παιδί του ήταν πρώην οικοδόμος και νυν αγρότης. Και μαζί με τον αδελφό του, θείο του παιδιού, αποφάσισαν να… ξεπλύνουν με αυτό τον τρόπο την… τιμή της οικογένειάς τους, θεωρώντας αδιανόητο αυτό που τους είπε ο 15χρονος.

Η μητέρα του παιδιού, που είχε χωρίσει τον άνδρα της, είναι στο πλευρό του παιδιού της.

Είναι πιθανό, πάντως, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, και ειδικά επειδή ήταν αρκετοί αυτοί που είδαν «λάιβ» το αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού του 15χρονου στην πλατεία του οικισμού, να παρέμβει και η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και η Ασφάλεια και κυρίως το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας.

