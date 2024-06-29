Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φέριζα Κερατέας - Ξεκίνησε από εργασίες, λέει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία - Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους   

UPDATE: 10:22
Σε ύφεση η φωτιά στη Φέριζα Κερατέας

Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στη Φέριζα Κερατέας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση πήραν μέρος 48 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα, νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Φέριζα και Όλυμπο Κερατέας να μετακινηθούν προς Παλαιά Φώκαια.  

112 ΚΕΡΑΤΕΑ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Κερατέας, όπου λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες σε ιδιοκτησία κι ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ.

Ανέφερε επίσης ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και 32 παιδιά με ειδικές ανάγκες από την δομή "Αργώ".  

