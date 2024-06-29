Πάτρα: Χαμός σε μεγάλο βενζινάδικο - Υπάλληλος κατηγορείται ότι «τα τσέπωνε»

Στα «δίχτυα» των Αστυνομικών Αρχών της Πάτρας, έπεσε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία κατηγορείται για υφαρπαγή μεγάλου χρηματικού ποσού, από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για μεγάλο πρατήριο υγρών καυσίμων της αχαϊκής πρωτεύουσας και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η γυναίκα επί 2,5 χρόνια κατάφερε να υφαρπάξει περίπου 293.000 ευρώ.

Δεν δρούσε όμως μόνη της καθώς είχε και συνεργό, επίσης γυναίκα η οποία συνελήφθη και αυτή από την Αστυνομία.

Με την σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

