Λάρισα: Στο Γενικό Νοσοκομείο πέντε ανήλικα αδέλφια και οι γονείς στη φυλακή

Στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Λάρισας, φιλοξενούνται «προσωρινά»… από την περασμένη Τετάρτη και έως ότου βρεθεί δομή φιλοξενίας στη χώρα, πέντε ανήλικα αδέλφια ηλικίας από 9 έως 16 ετών.

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβασης της Εισαγγελέως Ανηλίκων Λάρισας, η οποία σε συνεργασία με τις Προνοιακές Υπηρεσίες της Λάρισας ζήτησε τον εντοπισμό Δομής όπου θα φιλοξενηθούν τα παιδιά, τα οποία στο μεταξύ θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, όπως θα εξεταστούν και από ιατροδικαστή προκειμένου να διακριβωθούν τα καταγγελλόμενα.

Στο μεταξύ τα ανήλικα παιδιά (σ.σ. που δυστυχώς δεν αποτελούν την πρώτη περίπτωση) ελλείψει δομών φιλοξενίας ανηλίκων στον νομό Λάρισας, θα παραμείνουν για όσο απαιτηθεί στο νοσοκομείο, χώρος που κάθε άλλο παρά ενδείκνυται για την προσωρινή παραμονή των ανηλίκων, μέχρι κάποια Δομή να απαντήσει θετικά για τη φιλοξενία των παιδιών.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στην ΕΛ.ΑΣ. όταν καταγγέλθηκε ότι τα πέντε αδέλφια που ζούνε σε χωριό της Λάρισας το βράδυ της περασμένης Τρίτης 25 Ιουνίου, εξαναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο αυτοκίνητο στην αυλή και όχι στο σπίτι τους, μετά από απόφαση της φίλης της θείας τους, η οποία έχει την επιμέλειά τους, καθώς οι γονείς των 5 ανήλικων παιδιών είναι κρατούμενοι φυλακών, ενώ το επόμενο διάστημα – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» η μητέρα τους αναμένεται να αποφυλακιστεί. Μετά την καταγγελία αστυνομικοί του Γραφεί ου Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας συνέλαβαν τη θεία των παιδιών και τη φίλη της, ενώ η Εισαγγελέας Ανηλίκων με βάση και τα καταγγελλόμενα άσκησε δίωξη κατά των γυναικών για παράνομη βία κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατά συρροή και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Οι δυο συγκατηγορούμενες συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη έπειτα από καταγγελία και χθες το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Πέραν του γεγονότος ότι εξανάγκασαν τα παιδιά να βγούνε από το σπίτι και να κοιμηθούνε στο αυτοκίνητο, η θεία των ανηλίκων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να «προξένησε σωματικές κακώσεις» στον έναν ανήλικο ανιψιό της, «πιάνοντάς τον με τη βία από τον λαιμό, γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο λαιμό, και χτυπώντας τον στο πρόσωπο με ένα μπουκάλι νερό, το οποίο ακολούθως του το έριξε στο πρόσωπο».

Οι δύο γυναίκες κατά την απολογία τους χθες το μεσημέρι στο Αυτόφωρο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, χωρίς κατά πώς φαίνεται να έπεισαν οι εξηγήσεις που έδωσαν, αφού η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή τους. Με τον πρόεδρο του Μονομελούς Αυτοφώρου να ανακοινώνει την απόφαση περί ενοχής των δύο γυναικών και τη συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών για όλες τις πράξεις, ποινή που επιβλήθηκε με τριετή αναστολή. Μετά από δύο ημέρες κράτησης οι δύο συγκατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες χθες το μεσημέρι και στο μεταξύ η Εισαγγελέας Ανηλίκων και οι προνοιακές υπηρεσίες της Λάρισας αναζητούν φιλόξενη στέγη για τα πέντε παιδιά τα οποία παραμένουν φιλοξενούμενα σε νοσοκομείο της Λάρισας.

