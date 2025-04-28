Ανήλικος διαρρήκτης μόλις 12 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά όταν επιχείρησε να κλέψει διαμέρισμα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr το αγόρι έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, σε πολυκατοικία επί της οδού Ιωαννίνων όταν μαζί με επίσης ανήλικο συνεργό του που αναζητείται, επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμά.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη.

Πηγή: skai.gr

