Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές λόγω ισχυρών ανέμων στα πελάγη που, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά φθάνουν κατά τόπους τα 8 και τοπικά στο Αιγαίο στα ανατολικά ηπειρωτικά έως τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια:

του επιβατηγού οχηματαγωγού Αικατερίνη Π στις 14:45 από Πειραιά για Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Θήρα καθώς και

η επιστροφή της Τρίτης 29/04/2025 από Θήρα στις 08:30 προς Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Σίφνο, Σέριφο, Πειραιά.

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα από Πειραιά τα δρομολόγια των καταμαράν super jet και champion jet για νησιά των Κυκλάδων.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για Αργοσαρωνικό.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Πηγή: skai.gr

