Πάτρα: 4 συλλήψεις για τον θάνατο της 47χρονης ναυτικού στο λιμάνι της Πάτρας

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για το δυστύχημα με θύμα 47χρονη ναυτικό το λιμάνι της Πάτρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οδηγός του τράκτορα για ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, ο καπετάνιος, ο ύπαρχος και ο υπεύθυνος για τον καταπέλτη του πλοίου, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο (άρθρο 306 του ποινικού κώδικα).

Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Η 47χρονη γυναίκα βρισκόταν στον καταπέλτη του πλοίου, που είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας προερχόμενο από τη Βενετία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή, την ώρα που γινόταν η εκφόρτωση των ασυνόδευτων φορτηγών. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από το Λιμενικό, ο τράκτορας που είχε μπει στο πλοίο για να πάρει ασυνόδευτο φορτίο, έκανε όπισθεν και την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας 24ωρη κήρυξε απεργία στο λιμάνι της Πάτρας από τις 7 το απόγευμα σήμερα, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Για το δυστύχημα εξέδωσαν ανακοινώσεις η ΠΝΟ και η εταιρεία που πρακτορεύει το πλοίο, ενώ τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της 47χρονης εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

