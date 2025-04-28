Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ επί των οδών Βασιλικών και Φοινίκων. Από τη σύγκρουση, υπάρχουν τρεις τραυματίες επιβάτες του αυτοκινήτου, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί 17 ετών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το ΙΧ φαίνεται να προσέκρουσε στα άλλα σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές. Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, η οποία άφησε σημείωμα στους οδηγούς των σταθμευμένων οχημάτων.

Όπως αναφέρουν μάρτυρες, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στον συγκεκριμένο δρόμο, είτε με αυτοκίνητα είτε με μηχανάκια είτε με πάσης φύσεως οχήματα.

