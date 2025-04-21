Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα αρπαγής τριών ανηλίκων

Ένας αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη στο Θέρμο, της Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε έπειτα από καταγγελία, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να επιβιβάσει τρία παιδιά, ηλικίας, 9, 10 και 13 ετών αντίστοιχα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τμήματος Θέρμου, οι οποίοι εντόπισαν τον κατηγορούμενο. Ο τελευταίος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, χωρίς να συμμορφωθεί σε σήμα τους, για να σταματήσει.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, ενώ, σε τροχονομικό έλεγχο, που διενήργησαν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

