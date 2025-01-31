Πατέρας του 3χρονου Άγγελου στο skai.gr: Θα κάνω μηνύσεις, με άφησαν έξω από τη ζωή του παιδιού μου - Δεν πρόλαβα την κατάσταση

Του Μάκη Συνοδινού

Διασωληνωμένο για πέμπτη ημέρα βρίσκεται το 3χρονο αγγελούδι από το Ηράκλειο, που στην πιο τρυφερή ηλικία έζησε τον χειρότερο εφιάλτη από τα χέρια της μητέρας του και του συντρόφου της.

Όπως αποκάλυψε το skai.gr, ο μικρός Άγγελος παρουσιάζει βαριά κλινική εικόνα, ενώ στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται πως «βιβλιογραφικά δεν έχει σχεδόν καθόλου πιθανότητες επιβίωσης».

Η κλινική αυτή εικόνα οδηγεί τους γιατρούς του ΠΑΓΝΗ να θέσουν σε λειτουργία σήμερα τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου για τον 3χρονο και να ξεκινήσουν τα εγκεφαλικά τεστ, ώστε να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας του και να διαπιστώσουν αν ανταποκρίνεται νευρολογικά, μετά τα βασανιστήρια που υπέστη.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί μέρες και αναλόγως του αποτελέσματος θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα οι θεράποντες γιατροί, οι οποίοι δίνουν μάχη να κρατήσουν το παιδάκι στη ζωή.

Χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου εξέδωσε απόφαση, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, με την οποία η επιμέλεια του μικρού Άγγελου αφαιρείται από τη μητέρα του και περνά στη γιαγιά του προσωρινά μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου όπου θα παρθεί η οριστική απόφαση.

Στο skai.gr μίλησε ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει αλλά και συγκινήσει το πανελλήνιο.

Όσον αφορά τη μητέρα του και τον σύντροφο της, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, υπάρχει έντονος προβληματισμός σε ποιες φυλακές θα μεταφερθούν, καθώς θεωρείται σίγουρο πως θα έρθουν αντιμέτωποι με την οργή των υπόλοιπων κρατουμένων, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους κώδικες τιμής και εγκλήματα εις βάρος παιδιών δεν τα συγχωρούν.

