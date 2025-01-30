Κρήτη: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον 3χρονο - «Βιβλιογραφικά δεν έχει σχεδόν καθόλου πιθανότητες επιβίωσης»

Του Μάκη Συνοδινού

Αποτροπιασμό προκαλεί η ιατροδικαστική έκθεση για τον 3χρόνο Άγγελο ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή της κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή.

Όπως αποκαλύπτει το skai.gr στην ιατροδικαστική έκθεση οι εγκεφαλικές βλάβες που φέρει το 3χρονο αγγελούδι δημιουργούν πιθανότατα μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη ενώ συγκλονίζει η παρατήρηση του ιατροδικαστή ο οποίος τονίζει χαρακτηριστικά πως «το περιστατικό είναι ιδιαίτερης ιατρικής βαρύτητας ως προς την έκβαση αυτού ή όποια βιβλιογραφικά δεν έχει σχεδόν καθόλου πιθανότητες επιβίωσης».

Στην ιατροδικαστική έκθεση κυριολεκτικά σοκάρει καθώς περιγράψει το μαρτύριο που πέρναγε το 3χρονο αγοράκι από τους κακοποιητές του.

Κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο:

Ήταν σε κωματώδη κατάσταση (κλίμακα Γλασκώβης GCS 3/15)

Σε στάση απεγκεφαλισμού

Μυδρίαση και χωρίς αντίδραση σε φωτεινά ερεθίσματα

Αιμοδυναμικά ασταθές

Ταχυπνοικό

Με εμφανείς μώλωπες και άλλες κακώσεις διαφόρων ηλικιών σε όλο του το σώμα.

Μετά την νευροχειρουργική επέμβαση στην εκ νέου αξονική που υπεβλήθη:

Ισχαιμία αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου

Συνοδός θρόμβωση του άνω οβελία

Κρίνεται ιατρικά αδύνατη η εκ νέου νευροχειρουργική αντιμετώπιση.

Εκ της μελέτης του φακέλου του ασθενούς προκύπτουν:

και άλλες κακώσεις

θλάση ήπατος, μεσεντερίου λίπους, θλάση αριστερού λαγονοψοίτη μυός κ.α.

Ο ασθενής φέρει βαριές εγκεφαλικές κακώσεις δια θλώντος οργάνου γενόμενες αλλά και κακώσεις σώματος διαφόρων ηλικιών γενόμενες τόσο δια θλώντος οργάνου, επαφή με θερμότητα (τσιγάρο) κτλ.

Οι κακώσεις των εσωτερικών οργάνων (ήπατος κτλ) αλλά και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις τοποθετούνται χρονικά στην τελευταία ημέρα του συμβάντος τραυματισμού του.

Προκύπτει πολύ βαριά (πιθανότατα μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη). Αναμένουμε το πιθανότερο την κατάληξη του ασθενούς

Το περιαστικό είναι ιδιαίτερης ιατρικής βαρύτητας ως προς την έκβαση αυτού ή όποια βιβλιογραφικά δεν έχει σχεδόν καθόλου πιθανότητες επιβίωσης

