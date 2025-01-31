Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Προβλήματα παρουσιάζονται, επίσης, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ, στη Λεωφόρο Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τη Φιλοθέη ανά τμήματα, καθώς και στα δυο ρεύματα της Παραλιακής προς το ΕΔΕΜ.

Πηγή: skai.gr

