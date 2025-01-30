Κρήτη - 3χρονο αγοράκι: Από αύριο σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα 

Σταθερά κρίσιμη, χωρίς σημάδια βελτίωσης, παραμένει η κατάσταση του τριών ετών αγοριού που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ από την περασμένη Κυριακή 26 Ιανουαρίου, μετά από άγρια σωματική κακοποίηση από την μητέρα του και τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κυκλοφορικό σύστημα του παιδιού λειτουργεί ικανοποιητικά, το ίδιο και το αναπνευστικό, όπως και το ουροποιητικό, ωστόσο «αυτό που δεν δουλεύει καλά είναι ο εγκέφαλος, διότι παρουσιάζει μία αυξημένη ενδοκράνια πίεση, η οποία, παρ' όλες τις προσπάθειες να ελαττωθεί με φαρμακευτική αγωγή, δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν».

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που βλέπει τέτοια κακοποίηση σε τόσο μικρό παιδί. «Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου, μετά από 35 χρόνια στο ΠΑΓΝΗ, που βλέπω μια τόσο μεγάλου βαθμού κάκωση σε ένα παιδάκι τριών χρόνων», τόνισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι από αύριο, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, θα τεθούν σε λειτουργία τα πρωτόκολλα, τα οποία προβλέπονται γι' αυτές τις καταστάσεις.

«Υπάρχουν ορισμένα πρωτόκολλα, τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και ύστερα, έχοντας τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, θα μπορούμε κάλλιστα να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα», επεσήμανε.

Τέλος, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ ανέφερε ότι ελπίζει το παιδί να αποτελέσει την εξαίρεση και η κατάσταση του να αναστραφεί: «Dum spiro spero. Όσο ζω ελπίζω. Στην ιατρική υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις, οπότε μακάρι να είναι η εξαίρεση στο παιδάκι».

Ο κ. Χαλκιαδάκης ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα νοσηλείας του παιδιού βρίσκεται στο νοσοκομείο και ενημερώνεται για την πορεία της υγείας του η μητέρα της 26χρονης μητέρας του, (η γιαγιά του), η οποία, μαζί με μία κόρη της, φέρεται να έχουν ενδιαφερθεί για να πάρουν την επιμέλεια του παιδιού.

Υπενθυμίζεται, ότι η 26χρονη μητέρα του παιδιού, μαζί με τον 44χρονο σύντροφό της, χθες Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

