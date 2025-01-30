Μετά από εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, με την οποία αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα για τον μικρό Άγγελο, από την 26χρονη μητέρα και ανατέθηκε προσωρινά στη γιαγιά, από τη μητρική πλευρά.

Σύμφωνα με το cretalive τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ήδη στη γιαγιά και εκκρεμεί η οριστική απόφαση που θα συζητηθεί στις 19 Φεβρουαρίου με τη διαδικασία της εκουσιας.

Την ίδια στιγμή ο 3χρονος Άγγελος παραμένει σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, χωρίς σημάδια βελτίωσης, αλλά ούτε και επιδείνωσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γιαγιά μετέβη ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου και ενημερώθηκε αναλυτικά από τους γιατρούς.

Υπενθυμίζεται ότι σε σημερινές δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, επεσήμανε ότι το κυκλοφορικό σύστημα του παιδιού λειτουργεί ικανοποιητικά, το ίδιο και το αναπνευστικό, όπως και το ουροποιητικό, ωστόσο «αυτό που δεν δουλεύει καλά είναι ο εγκέφαλος, διότι παρουσιάζει μία αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, η οποία, παρ' όλες τις προσπάθειες να ελαττωθεί με φαρμακευτική αγωγή, δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν».

Ο ίδιος εξήγησε ότι από αύριο, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, θα τεθούν σε λειτουργία τα πρωτόκολλα, τα οποία προβλέπονται γι' αυτές τις καταστάσεις.

